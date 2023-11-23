Беспилотники ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в районе Берестового

В результате успешной атаки уничтожены укрытия и блиндажи ВСУ.

© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ

ВС РФ с помощью беспилотников успешно атаковали позиции ВСУ в районе села Берестового. МО РФ поделилось кадрами уничтожения вражеских позиций.

На кадрах, снятых камерой квадрокоптера, видно, как снаряды поражают места дислокации противника.

В МО РФ пояснили, что наши военнослужащие-операторы БпЛА точными ударами уничтожили огневые точки боевиков на позициях, а также укрытия и блиндажи националистов.

Ранее сообщалось, как тульские десантники с помощью БПЛА обнаружили командный пункт ВСУ под Соледаром и уничтожили его с помощью самоходных гаубиц «Гвоздика».

Напомним, что село Берестовое находится на Купянском направлении, военные эксперты считают, что контроль над этим населенным пунктом дает важное преимущество.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.