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Bloomberg: ряд стран ЕС выступили за смягчение антироссийских санкций

Ирина Елагина
13:42 25.11.2023
По данным СМИ, камнем преткновения стали предложения о санкциях в отношении третьих стран, через которые в Россию идет так называемый параллельный импорт.
Bloomberg: ряд стран ЕС выступили за смягчение антироссийских санкций
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Среди стран-членов ЕС нет единства по новому пакету антироссийских санкций в части ужесточения ответственности третьих стран за так называемый параллельный импорт. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о ряде стран, которые «настаивают на ослаблении плана по обеспечению соблюдения санкций в отношении России» - запрете на реэкспорт ключевых товаров и крупных штрафах за это нарушение, которых будут поступать в фонд для Украины.

«Группа стран-членов настаивают на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны», - пишет агентство.

По данным агентства, противники ужесточения санкций сомневаются в законности и целесообразности этой меры, и также считают избыточным список товаров, запрещенных к параллельному импорту.

«Эти государства-члены также обеспокоены тем, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось об убытках в гражданской авиации России: из-за санкций Россия потеряла 76 пассажирских самолетов, на компенсацию расходов авиакомпаний РФ из бюджета за 2022-2023 гг. было выделено порядка 160 млрд рублей.

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