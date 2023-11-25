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Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» разгромили опорники ВСУ и скрылись незаметно для врага

13:21 25.11.2023
Кадры работы артиллеристов Южного военного округа показало Министерство обороны.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России показало кадры работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Южной группировки войск в зоне специальной военной операции. 122-мм осколочно-фугасные реактивные снаряды поражают командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи, противника.

Пара «Торнадо-Г», получив координаты целей, развернулись в поле и нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков. После стрельбы расчеты скрытно меняют свою позицию, перезаряжаются и готовы к выполнению новой задачи.

Артиллеристы ЮВО работают во взаимодействии с разведывательными подразделениями. Для разведки целей и корректировки огня разведчики используют беспилотные летательные аппараты.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи на Краснолиманском направлении. Слаженная работа расчетов позволяет максимально быстро занимать позиции, наносить огневое поражение 122-миллиметровыми реактивными снарядами по местам дислокации военных объектов и личного состава украинских боевиков и в кратчайшее время покинуть огневую позицию, скрываясь в лесном массиве.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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