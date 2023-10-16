Расчеты «Градов» показали, как бьют по боевикам на Краснолиманском направлении

Во время выполнения задач расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» активно взаимодействуют с беспилотной авиацией и передовыми разведгруппами.

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи на Краснолиманском направлении.

Во взаимодействии с беспилотной авиацией и передовыми разведывательными группами расчеты «Градов» группировки войск «Центр» наносят огневое поражение по местам размещения личного состава, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам ротации бронированной техники и кочующих огневых средств вооруженных формирований украинских националистов.

Слаженная работа расчетов позволяет максимально быстро занимать позиции, наносить огневое поражение 122-миллиметровыми реактивными снарядами по местам дислокации военных объектов и личного состава украинских боевиков и в кратчайшее время покинуть огневую позицию, скрываясь в лесном массиве.

«Выполняем боевые задачи любой сложности. Что командование поставит, то и выполняем. Работаем 24/7. Двое суток в машине дежурили и ждали цель. Ждали, пока выйдет противник. Вышел - и поразили. Настроение отличное, боевое. Нет такого, что кто-то плачется, жалуется. Все отлично. Отпуска вовремя, поставки боеприпасов и продуктов - все отлично», - рассказал командир боевой машины с позывным «Росич».

Ранее «Звезда» показала, как расчеты РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган» обрушили удар на противника в зоне спецоперации. Бойцы «Западной» группировки войск планомерно теснят украинских боевиков, выдавливают их из опорных пунктов, не жалея снарядов. Российские бойцы называют себя кочевниками, поскольку им постоянно приходится менять позиции - только так они смогут уйти от ответного огня со стороны ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.