Расчеты «Градов» показали, как бьют по боевикам на Краснолиманском направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи на Краснолиманском направлении.
Во взаимодействии с беспилотной авиацией и передовыми разведывательными группами расчеты «Градов» группировки войск «Центр» наносят огневое поражение по местам размещения личного состава, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам ротации бронированной техники и кочующих огневых средств вооруженных формирований украинских националистов.
Слаженная работа расчетов позволяет максимально быстро занимать позиции, наносить огневое поражение 122-миллиметровыми реактивными снарядами по местам дислокации военных объектов и личного состава украинских боевиков и в кратчайшее время покинуть огневую позицию, скрываясь в лесном массиве.
«Выполняем боевые задачи любой сложности. Что командование поставит, то и выполняем. Работаем 24/7. Двое суток в машине дежурили и ждали цель. Ждали, пока выйдет противник. Вышел - и поразили. Настроение отличное, боевое. Нет такого, что кто-то плачется, жалуется. Все отлично. Отпуска вовремя, поставки боеприпасов и продуктов - все отлично», - рассказал командир боевой машины с позывным «Росич».
Ранее «Звезда» показала, как расчеты РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган» обрушили удар на противника в зоне спецоперации. Бойцы «Западной» группировки войск планомерно теснят украинских боевиков, выдавливают их из опорных пунктов, не жалея снарядов. Российские бойцы называют себя кочевниками, поскольку им постоянно приходится менять позиции - только так они смогут уйти от ответного огня со стороны ВСУ.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.