Учительница рассказала о состоянии детей, попавших в ДТП в автобусе в Калужской области

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми в Калужской области обошлось без опасных травм у школьников. Учительница ребят и водитель автобуса рассказали «Звезде» подробности аварии.

По словам педагога дети пережили шоковое состояние.

«Шок. У них крик был. Сейчас они успокоились. Травм у них нет, единственное - где-то рассечена голова, где-то очки порезали что-то. Мама одна только, перелом руки у нее», - сообщила учительница Ирина.

Она добавила, что всего в автобусе ехали 20 детей и 8 взрослых - педагоги и родители.

Водитель автобуса, комментируя ДТП, отметил, что двигался не спеша и с включенными спецсигналами, как увидел встречную иномарку, которую «начало крутить».

«Я попытался максимально уйти, но удар - и он меня скинул в обочину. Все дети были пристегнуты», - сказал водитель Павел.

Прокуратура Калужской области возбудила по факту ДТП уголовное дело.

Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса с легковым автомобилем погиб водитель иномарки, еще трое взрослых пострадали. В результате аварии автобус съехал в кювет.