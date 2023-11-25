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В Калужской области экскурсионный автобус с детьми столкнулся с легковушкой

Алексей Курильченко
12:02 25.11.2023
По данным МВД, водитель легковушки, столкнувшейся с автобусом, погиб.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Калужской области произошло столкновение экскурсионного автобуса с легковым автомобилем. В автобусе в момент ДТП находились дети - по данным МВД пострадало шестеро из них, по данным регионального правительства - семеро. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места аварии.

Как сообщает МВД, водитель легкового автомобиля погиб, еще трое взрослых пострадали. В результате аварии автобус съехал в кювет, на месте работают экстренные службы.

На данный момент сотрудники регионального МВД устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

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