В Калужской области экскурсионный автобус с детьми столкнулся с легковушкой

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Калужской области произошло столкновение экскурсионного автобуса с легковым автомобилем. В автобусе в момент ДТП находились дети - по данным МВД пострадало шестеро из них, по данным регионального правительства - семеро. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места аварии.

Как сообщает МВД, водитель легкового автомобиля погиб, еще трое взрослых пострадали. В результате аварии автобус съехал в кювет, на месте работают экстренные службы.

На данный момент сотрудники регионального МВД устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.