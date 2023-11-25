Врач Добрецова рассказала, что сон и завтрак при ярком свете спасут от колебаний барометра

По мнению эксперта, для человеческий организм в состоянии справиться с колебаниями атмосферного давления при соблюдении ряда условий.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress

Колебания атмосферного давления не влияют на организм человека, если заниматься своим здоровьем. Как защитить себя от перепадов погоды врач, кандидат медицинских наук, Ирина Добрецова рассказала «Звезде».

«Самое главное - крепкий ресурс здоровья, тогда низкое или высокое и влиять не будут. Если нет серьезных хронических заболеваний», - заявила врач и напомнила, что людям с хроническими заболеваниями обязательно принимать препараты, не пропускать.

Она дала несколько советов по здоровому образу жизни - что позволит не замечать перемены погоды и атмосферного давления.

Во-первых, сон.

«Оптимальный сон 8 часов для женщины ,7 - для мужнин», - пояснила эксперт.

Во-вторых, плотный завтрак.

«Утром, чтобы были силы, нужно хорошо поесть», - добавила эксперт.

В-третьих, нужна физическая активность и как можно больше света.

«Важно подзарядить и включить зеркальный ритм - хорошо зажечь везде свет, лампы поставить на стол во время завтрака. Это тоже даст заряд энергии, чтобы выйти на улицу», - считает эксперт.

Врач подчеркнула, что организм человека устроен таким образом, что он не реагирует на перемены давления.

«Наш организм настолько сбалансирован, что он может подстраиваться под такие изменения давления. Организм настроится постепенно сам. Нужно просто вести обычный, нормальный образ жизни, - отметила эксперт.

Среди управляемых модифицируемых факторов образа жизни она выделила питание, сон, физическую нагрузку, а также «инструмент управления стрессом».

«Если гололед оденьте нескользкую обувь, с остальным организм справится. Если реагировать на информацию на низкое давление - это дополнительный стресс. Нужна психогигиена, убрать дыханием или иными способами негативные эмоции, выпила чай с бергамотом, позавтракала и ты уже в ресурсе. Нужно просто ежедневно заботиться о своем здоровье», - заявила врач.

Напомним, что 24 ноября в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление - 717-719 мм рт. ст., такие показатели в последний раз фиксировались в столице в 1973 году.