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МЧС доставило в Россию группу из 105 россиян и их родственников из сектора Газа

Марина Крижановская
00:47 25.11.2023
По данным МЧС, в Россию уже удалось вывезти более 760 человек, из них свыше 360 детей.
МЧС доставило в Россию группу из 105 россиян и их родственников из сектора Газа
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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В Домодедово приземлился спецборт МЧС, который доставил в Россию еще 105 граждан России и их родственников. Среди них 55 детей. Всех их эвакуировали из палестинского сектора Газа. Об этом МЧС сообщило в Telegram-канале.

«На борту - 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей, эвакуированных из Газы», - уточнили в ведомстве.

Всего с начала эвакуационных мероприятий из зоны боевых действий в Россию удалось вывезти уже более 760 человек, из них свыше 360 детей, уточнили в МЧС.

Совместно с МЧС оказанием помощи соотечественникам занимаются МИД России и представителями МОГО(Международная организация гражданской обороны).

Сутками ранее вывезенная из зоны конфликта россиянка рассказала «Звезде» о масштабе разрушений в регионе. Женщину эвакуировали из района Аль-Рималь, неподалеку от больницы «Аш-Шифа», по которой накануне нанесла удар ЦАХАЛ. Она рассказала, что в зоне конфликта очень много раненых, по ее информации, около 15 тысяч.

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