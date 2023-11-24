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Отправлявшего на Украину запчасти к авиатехнике россиянина задержали за госизмену

Анастасия Бобылева
09:48 24.11.2023
После допроса мужчину заключили под стражу.
© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России
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Жителя Феодосии задержали по подозрению в госизмене. Задержанный отправлял на Украину запчасти к военной авиатехнике, сообщает ФСБ.

Уточняется, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами и получал за свою деятельность денежное вознаграждение. Подозреваемого заключили под стражу.

«Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», - указано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который планировал убить высокопоставленного российского офицера. Для этого он взял велосипед и спецодежду курьера одной из служб доставки продуктов. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство и поддельный российский паспорт.

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