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Гражданин Украины задержан за подготовку убийства российского офицера в Воронеже

Анастасия Бобылева
09:50 23.11.2023
Для совершения преступления он оделся как курьер службы доставки.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ РФ задержали в Воронеже гражданина Украины 1995 года рождения, он готовил убийство высокопоставленного российского офицера по указанию украинских спецслужб. У задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг.

«Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийства путем закладки и подрыва взрывного устройства», - пишет ФСБ России.

Для совершения преступления задержанный оделся как курьер одной из служб доставки продуктов питания и взял велосипед. После убийства он должен был покинуть страну при помощи поддельного паспорта гражданина России, который также был обнаружен и изъят на месте.

В сообщении указано, что фигурант признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсионно-террористического акта. Возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ о незаконном ношении взрывных устройств. Также принимается решение о квалификации поступка по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее в Алтайском крае был задержан гражданин России, который готовился совершить теракт, взорвав здание администрации города Рубцовска. Он действовал по заданию запрещенной проукраинской террористической организации.

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