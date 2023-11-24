Адвокат Митволя объяснил, что возвращение дела в суд первой инстанции не повлияет на приговор

Дело Олега Митволя вернули в Железнодорожный райсуд Красноярска только для того, чтобы он мог ознакомиться повторно с материалами дела, пояснил адвокат.

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Красноярский суд вернул в суд первой инстанции дело бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за мошенничество при строительстве метро. Адвокат Митволя Михаил Шолохов прокомментировал это событие.

По его словам, приговор суда оказался достаточно суровым и Митволь не был согласен с ним, поэтому было принято решение подать жалобу и просить о смягчении.

«Смягчение вплоть до освобождения под условный испытательный срок», - пояснил адвокат.

Для этого Олег Митволь попросил ознакомиться с материалами своего дела, однако, по словам Шолохова, предоставленного для этого времени оказалось недостаточно. В связи с этим была подана жалоба, и Красноярский суд вернул дело в Железнодорожный райсуд Красноярска для повторного ознакомления Митволя с материалами. Вопрос о смягчении приговора судом не рассматривался.

Ранее Олега Митволя приговорили к 4,5 года колонии за хищение при строительстве метро. Максимальное наказание по статье за мошенничество в особо крупном размере достигает 10 лет лишения свободы.