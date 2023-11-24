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В ЦАХАЛ заявили о воздушной тревоге у Газы через 15 минут после начала перемирия

Ирина Елагина
09:15 24.11.2023
В 8:00 24 ноября началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС, а в 8:15 в ЦАХАЛ сообщили о включенных сиренах воздушной тревоги в приграничных кибуцах.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: IMAGO, Atia Darwish apaimages, Globallookpress
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Через 15 минут после начала четырехдневного перемирия в секторе Газа, наступившего в 8:00 24 сентября по договоренности Израиля и ХАМАС, пресс-служба ЦАХАЛ заявила о включенных сиренах воздушной тревоги в приграничных кибуцах.

«В населенных пунктах вблизи сектора Газа звучали сирены», - сообщил Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Отметим, что сегодня утром в Telegram  ЦАХАЛ появилось три аналогичных публикации с небольшой разницей по времени: в 5:38 стало известно о сиренах в израильской общине Нир Ам, в 7:46 - о сигнале воздушной тревоги в кибуце Нир Оз недалеко от сектора Газа.

Как известно, после вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля и начавшейся в ответ наземной войсковой операции ЦАХАЛ в секторе Газа по распоряжению премьер-министра Нетаньяху прошла  масштабная эвакуация израильтян из всей приграничной зоны с сектором Газа.

Напомним, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорись на четверо суток с пятницы 24 ноября прекратить ведение огня в секторе Газа, чтобы обменять первую партию израильских заложников - порядка 50 женщин и детей, на палестинцев, отбывающих наказание в тюрьмах Израиля. На весь период перемирия гарантировалось беспрепятственное продвижение беженцев с севера на юг сектора Газа.

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