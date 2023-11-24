В ЦАХАЛ заявили о воздушной тревоге у Газы через 15 минут после начала перемирия
Через 15 минут после начала четырехдневного перемирия в секторе Газа, наступившего в 8:00 24 сентября по договоренности Израиля и ХАМАС, пресс-служба ЦАХАЛ заявила о включенных сиренах воздушной тревоги в приграничных кибуцах.
«В населенных пунктах вблизи сектора Газа звучали сирены», - сообщил Telegram-канал Армии обороны Израиля.
Отметим, что сегодня утром в Telegram ЦАХАЛ появилось три аналогичных публикации с небольшой разницей по времени: в 5:38 стало известно о сиренах в израильской общине Нир Ам, в 7:46 - о сигнале воздушной тревоги в кибуце Нир Оз недалеко от сектора Газа.
Как известно, после вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля и начавшейся в ответ наземной войсковой операции ЦАХАЛ в секторе Газа по распоряжению премьер-министра Нетаньяху прошла масштабная эвакуация израильтян из всей приграничной зоны с сектором Газа.
Напомним, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорись на четверо суток с пятницы 24 ноября прекратить ведение огня в секторе Газа, чтобы обменять первую партию израильских заложников - порядка 50 женщин и детей, на палестинцев, отбывающих наказание в тюрьмах Израиля. На весь период перемирия гарантировалось беспрепятственное продвижение беженцев с севера на юг сектора Газа.