В США ученые зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы
Ученые проекта Telescope Array зафиксировали второй по мощности из когда-либо обнаруженных космический луч. На сайте Университета Юты появилась информация об этой находке. Уточняется, что источник луча остается неизвестен.
«Прослеживая траекторию новой частицы до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести», - цитирует публикацию RT.
Космический луч назвали частицей Аматэрасу в честь богини Солнца из японской мифологии. Более высоким уровнем энергии, чем Аматэрасу, из всех обнаруженных ранее космических лучей обладает только частица Oh-My-God («О боже мой!»), зафиксированная в 1991 году.
Космическими лучами называют элементарные частицы, фотоны и ядра атомов, движущиеся в космическом пространстве и обладающие мощной энергией.
Ранее ученые обнаружили новую экзопланету, по составу и размеру схожую с Землей. Она находится за пределами Солнечной системы и удалена от Земли на 22 световых года.