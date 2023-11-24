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В США ученые зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы

Анастасия Бобылева
08:43 24.11.2023
Новый космический луч назвали частицей Аматэрасу в честь богини Солнца из японской мифологии.
В США ученые зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ученые проекта Telescope Array зафиксировали второй по мощности из когда-либо обнаруженных космический луч. На сайте Университета Юты появилась информация об этой находке. Уточняется, что источник луча остается неизвестен.

«Прослеживая траекторию новой частицы до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести», - цитирует публикацию RT.

Космический луч назвали частицей Аматэрасу в честь богини Солнца из японской мифологии. Более высоким уровнем энергии, чем Аматэрасу, из всех обнаруженных ранее космических лучей обладает только частица Oh-My-God («О боже мой!»), зафиксированная в 1991 году.

Космическими лучами называют элементарные частицы, фотоны и ядра атомов, движущиеся в космическом пространстве и обладающие мощной энергией.

Ранее ученые обнаружили новую экзопланету, по составу и размеру схожую с Землей. Она находится за пределами Солнечной системы и удалена от Земли на 22 световых года.

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