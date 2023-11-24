Российские подразделения ПВО пресекли атаку 16 БПЛА на Крым и Волгоградскую область

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Дежурными средствами ПВО ВС РФ пресечена атака беспилотников ВСУ по российской территории. Об отражении удара по Крыму и Волгоградской области сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в МО РФ.

По данным оборонного ведомства ВСУ направили в сторону двух российских регионов - Крымского полуострова и Волгоградской области - беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области», - привели статданные в МО РФ.

Напомним, что накануне российские военные с помощью БПЛА успешно атаковали вражеские позиции в районе села Берестовое на Купянском направлении и уничтожили блиндажи и другие объекты противника.

Ранее сообщалось, что утром в среду 22 ноября российские ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Крымом.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.