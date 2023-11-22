Три украинских беспилотника сбила над Крымом российская ПВО

Атаку БПЛА пресекли около 7.30 утра, сообщили в Минобороны России.

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Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом около 7.30 утра. Об этом заявили в Минобороны России.

«Сегодня около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России», - сообщили в МО РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Они были успешно сбиты в небе над Крымом подразделениями российских ПВО.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены», - отметили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что в этом году в 16 раз увеличились объемы поставок беспилотников в российские войска.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.