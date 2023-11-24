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Ирландская полиция заявила о прекращении беспорядков в Дублине

Ирина Елагина
06:38 24.11.2023
Столица Ирландии была охвачена волной беспорядков с погромами магазинов и поджогами машин после преступления около школы с участием мигранта из Африки.
Ирландская полиция заявила о прекращении беспорядков в Дублине
© Фото: Cezary Kowalski Keystone Press Agency Globallookpress
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Ирландской полиции удалось остановить массовые погромы и поджоги в Дублине, возникшие как протест после вооруженного нападения мигранта из Африки на детей у школы. О прекращении бесчинств на дублинских улицах сообщило РИА Новости.

«Полиция Ирландии заявила о прекращении массовых беспорядков в столице страны Дублине», - передает агентство.

Массовые протесты охватили Дублин накануне после нападения мужчины с ножом на трех маленьких детей и двух взрослых у одной из школ ирландской столицы. По одной из версий преступление совершил мигрант из Северной Африки, по другой - это гражданин Ирландии из семьи мигрантов - он уже задержан полицией. 

На протестной волне на улицы вышли сторонники «ультраправой идеологии». Они громили магазины на О'Коннелл-стрит, подожгли патрульную машину. Огнем были объяты несколько трамваев и автобусов.

Полиции пришлось полностью заблокировать центр города, чтобы не допустить распространения волны протеста на весь город.

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