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Центр Дублина перекрыли после беспорядков из-за нападения с ножом

Дарина Криц
02:18 24.11.2023
Массовые беспорядки и поджоги начались в ирландской столице после нападения мужчины с ножом у одной из школ.
Центр Дублина перекрыли после беспорядков из-за нападения с ножом
© Фото: Cezary KowalskiKeystone Press Agency Globallookpress
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В столице Ирландии Дублине правоохранители полностью перекрыли центр города. Доступ прекращен к центральной улице О'Коннелл-стрит, которую охватили протесты после инцидента с нападением на детей.

«О'Коннелл-стрит полностью закрыта для посещения. Дороги, ведущие к О'Коннелл-стрит, также оцеплены», - сообщил телеканал RT.

Накануне в Дублине пострадали не менее пяти человек после нападения злоумышленника с ножом. Трое из них - дети: мальчик пяти лет и две девочки пяти и шести лет.

Нападение произошло около школы на севере города. Силовики уже задержали нападавшего. Предположительно, он мигрант из региона Северной Африки.

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