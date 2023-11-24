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В штате Нью-Джерси приостановили закон о санкциях против РФ

Марина Крижановская
06:16 24.11.2023
Власти штата пошли на этот шаг после того, как стало ясно, что рестрикции за отношения с Россией могут навредить транснациональным компаниям.
В штате Нью-Джерси приостановили закон о санкциях против РФ
© Фото: Alex Edelman Alex Edelman - CNP Globallookpress
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В американском штате Нью-Джерси отменили ранее принятый закон о мерах против компаний, которые имеют коммерческие отношения с Россией. Речь шла о запрете этим компаниям участвовать в государственных контрактах, получать субсидии и инвестиции из пенсионного фонда штата. Об изменениях сообщила газета Politico.

Автор статьи Даниэл Хан написал, что власти приостановили исполнение этого закона этим летом после того, как стало ясно: эти усилия могут «наказать не только российских олигархов», но и транснациональные компании.

«В то время администрация Мерфи находилась в процессе внесения в черный список других крупных корпораций, которые, по мнению государства, имели связи с Россией, - JP Morgan Chase, Xerox и одного из крупнейших государственных поставщиков полей с искусственным газоном», - отметил Даниэл Хан.

Сообщается, что вышеуказанные и другие компании могли бы лишиться субсидий и контрактов, если бы их занесли в черный список. Так, у JP Morgan риску были подвержены налоговые льготы на сумму более 260 миллионов долларов. 

Ранее российский посол Анатолий Антонов заявил, что в США принуждают компании уходить из России. Он опроверг заявления местных чиновников о том, что в США якобы не чинят препятствий деятельности американских компаний в РФ.

Глава российского диппредства сказал, что официальный Вашингтон хочет снять с себя ответственность за случившееся. Антонов привел пример, когда из-за многочисленных ограничений экономические операторы зачастую попросту не могут провести необходимые платежи за поставки товаров. Также обрублены традиционные логистические маршруты доставки продукции, отметил посол Антонов.

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