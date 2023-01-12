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Гидрометцентр: в воскресенье Москву ждет плюсовая температура

Максим Крюков
04:43 12.01.2023
Роман Вильфанд отметил, что 15 и 16 января температурный фон в столице будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.
Гидрометцентр: в воскресенье Москву ждет плюсовая температура
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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В воскресенье, 15 января, в Москве ожидается потепление до +1 градуса, а ко вторнику температура поднимется до плюс 5 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье и понедельник днем уже ожидается минус 4 - плюс 1 градус. Во вторник повышение температуры будет еще значительнее - до 0-5 градусов тепла днем», - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что 15 и 16 января температурный фон в столице будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, отметив, что в воскресенье и понедельник прогнозируется небольшой снег, а во вторник осадки ожидаются во всех фазах: дождь, мокрый снег и снег. Как передает Гидрометцентр, в течение трех дней будет зафиксировано плавное повышение температуры. Так, днем 12 января в столице обещают 5-7 градусов мороза, в пятницу - 2-4 градуса мороза, в субботу - 1-3 градуса мороза.

Также синоптик объяснил, почему зимой изменчивость погоды выше, чем летом. По его словам, «это связано с тем, что зимой солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеорологические факторы». Однако подобные скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко, отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что в ближайшие дни в Якутии ожидаются морозы до 63 градусов, в Иркутской области столбики термометров опустятся до -58 градусов, а в Красноярском крае - до -55 градусов. Он также сообщил, что в Оренбургской и Пензенской областях ожидается до 26-30 градусов мороза, а в Саратовской - до 22 градусов мороза.

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