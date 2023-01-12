В Якутске, Иркутске и Красноярске ожидается до 60 градусов мороза

По словам Романа Вильфанда, 13 и 14 января в отдельных районах Якутии температура будет опускаться до 58-63 градусов мороза.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Якутии ожидаются морозы до 63 градусов, в Иркутской области столбики термометров опустятся до -58 градусов, а в Красноярском крае - до -55 градусов.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12-14 января. Температура на девять градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что 13 и 14 января в отдельных районах самого большого по площади субъекта России температура будет опускаться до 58-63 градусов мороза. В Оренбургской и Пензенской областях ожидается до 26-30 градусов мороза, а в Саратовской - до 22 градусов мороза. С четверга по субботу в отдельные районы Красноярского края придут холода до 52-55 градусов.

Ранее «Звезда» рассказала, как россияне справляются с аномальными морозами. В некоторых регионах холода настолько сильные, что подъезды в многоквартирных домах превратились в ледяные пещеры.