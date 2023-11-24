Снегоуборочная техника и первые снежки: на Москву обрушился мощный снегопад

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Ранее в беседе со «Звездой» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая будет погода с 23 по 27 ноября. Он предупредил, что с четверга Москву ждет резкая смена погодных условий. Тишковец отметил, что зима в городе начнется раньше календарного срока.

Метеоролог сказал и о снеге, который должен был выпасть в четверг к концу дня. Москву, согласно его словам, накроет снежный покров в 2-4 сантиметров, а в пятницу он «подрастет» до 8 сантиметров.

В выходные высота сугробов в Москве и по области достигнет 9-10 сантиметров. Все это характерно для первой декады декабря, отметил синоптик. В понедельник 27 ноября ожидаются обильные снегопады, высота снежного покрова повысится до 10-15 сантиметров.