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Снегоуборочная техника и первые снежки: на Москву обрушился мощный снегопад

Дарина Криц
04:13 24.11.2023
В Москву пришли крепкие морозы и обильный снег, а на улицу выехали коммунальщики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В ночь на 24 ноября московские улицы покрылись плотным слоем снега. В российскую столицу пришла снежная и морозная зима.

Жители и гости Москвы начали прогуливаться по заснеженному городу. Молодежь начала падать на снег и рисовать на нем различные фигуры, делать фотографии первого обильного в этом сезоне. снегопада.

Однако снежный покров принес не только радостные впечатления москвичам, но и загрузил городские коммунальные службы. На улицы выехала снегоуборочная техника для очистки тротуаров и проезжих частей.

© ТРК «Звезда»

Ранее в беседе со «Звездой» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая будет погода с 23 по 27 ноября. Он предупредил, что с четверга Москву ждет резкая смена погодных условий. Тишковец отметил, что зима в городе начнется раньше календарного срока.

Метеоролог сказал и о снеге, который должен был выпасть в четверг к концу дня. Москву, согласно его словам, накроет снежный покров в 2-4 сантиметров, а в пятницу он «подрастет» до 8 сантиметров.

В выходные высота сугробов в Москве и по области достигнет 9-10 сантиметров. Все это характерно для первой декады декабря, отметил синоптик. В понедельник 27 ноября ожидаются обильные снегопады, высота снежного покрова повысится до 10-15 сантиметров.

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