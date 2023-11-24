Снегоуборочная техника и первые снежки: на Москву обрушился мощный снегопад
В Москву пришли крепкие морозы и обильный снег, а на улицу выехали коммунальщики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В ночь на 24 ноября московские улицы покрылись плотным слоем снега. В российскую столицу пришла снежная и морозная зима.
Жители и гости Москвы начали прогуливаться по заснеженному городу. Молодежь начала падать на снег и рисовать на нем различные фигуры, делать фотографии первого обильного в этом сезоне. снегопада.
Однако снежный покров принес не только радостные впечатления москвичам, но и загрузил городские коммунальные службы. На улицы выехала снегоуборочная техника для очистки тротуаров и проезжих частей.
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