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Тишковец предрек Москве «арктический мешок» с четверга

Ирина Елагина
10:50 22.11.2023
Ученый из центра погоды «Фобос» поделился прогнозом погоды в Москве на конец ноября.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Природа в ближайшие дни перебросит Москву на месяц вперед, и снежная и морозная зима начнется в столице раньше календарной. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился со «Звездой» прогнозом погоды на 23-27 ноября.

По данным ученого, резкая смена погоды ждет Москву в четверг. День начнется с крепкого мороза.

«В ночь на четверг столичный регион окажется в мешке арктического холода и зоне 10-градусных морозов с эффектом вымерзания водяного пара из атмосферы, что будет локально провоцировать выпадение незначительных кристаллических осадков», - рассказал эксперт.

Но уже днем в четверг Москва окажется в зоне теплого циклона, что чревато мощным снегопадом.

«В четверг примерно с 15 часов теплый фронт североатлантического циклона даст старт обложным снегопадам практически на сутки. В результате чего к вечеру закружат метели с ухудшением видимости в ночь на пятницу до 1 км и меньше. К трем часам ночи видимость будет ухудшаться до 250 метров. А это значит проблемы с авиационным и наземным транспортом», - предупредил метеоролог.

По прогнозу, в четверг к концу дня Москву накроет снежный покров в 2-4 см, в пятницу он «подрастет» до 8 см. В выходные высота сугробов в Москве и по области достигнет 9-10 см - что характерно для первой декады декабря.

«В понедельник ожидаются обильные снегопады с вероятностью мозаичного ледяного дождя», - отметил эксперт.

Ожидается, что к понедельнику в Москве снежный покров повысится до 10-15 см, что соответствует многолетней норме второй-третьей декады декабря.

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