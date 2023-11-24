Курсанты Военной академии связи отработали тактические действия при атаке условной ДРГ

Экипаж бронеавтомобиля «Тигр» всего за несколько минут по защищенному каналу может наладить спутниковую связь.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Разветвленная сеть траншей в человеческий рост «оживляется» по сигналу тревоги. Бойцы в маскхалатах занимают стрелковые ячейки.

Отступать некуда - позади в блиндаже под землей командный узел связи. Так курсанты отрабатывают тактические действия при атаке диверсионной группы. Причем, сценарий каждый раз меняется.



Бронеавтомобиль «Тигр» - передвижной радиокомплекс. В зоне проведения спецоперации за такими установками противник ведет настоящую охоту. Экипаж всего за несколько минут по защищенному каналу может наладить спутниковую связь.

Из учебных аудиторий на несколько дней курсанты Военной академии связи переехали в лес, на полигон. Тактико-специальное занятие проходит в условиях, приближенных к боевым.

Неважно -дождь, снег или ветер. Никаких поблажек. Курсантов, как в боевых условиях, учат разворачивать пункты управления в подвалах, заброшенных зданиях, как это. Прямо на крыше установили малогабаритную спутниковую станцию. Она может обеспечить связь с подразделениями по всей линии фронта, у кого есть аналогичная станция.

Алексей Жуков еще только на 2 курсе, а в знании многих средств связи может уже посоревноваться с преподавателями академии. Свой опыт получил на передовой. С начала спецоперации воевал связистом на Харьковском направлении. Теперь вот решил получить высшее военное образование.

«Меня СВО колоссально изменило. Я начал думать по-другому. Нестандартно думать. Также появилось много боевых товарищей», - рассказал курсант Военной академии связи им. С.М. Буденного Алексей Жуков.

Этот полевой выход для курсантов станет своеобразным допуском к зимней сессии.

Перед тактико-специальным занятием на полигоне курсанты академии изучают матчасть на вот таких специальных программно-аппаратных тренажерах. Виртуально управляют командно-штабной машиной. В один клик здесь можно стать и механиком-водителем, и дежурным радистом.

«Можем радиостанцию настраивать, как здесь при помощи мыши и виртуальной клавиатуры, так и здесь. Она также будет настраиваться», - рассказал доцент кафедры радиосвязи Военной академии связи им. С.М Буденного Вячеслав Терин.

«Шустрый», «Росинка», «Звезда» устанавливают связь в радиосети целой мотострелковой дивизии. И все в одном учебном классе. Здесь же осваивают фронтовые лайфхаки. Современную радиостанцию «Азарт» используют, как мощную передающую антенну -ретранслятор.

А вот так ретранслятор на базе радиостанции «Азарт» также по опыту СВО закрепляют на мощный дрон для доставки грузов. В умелых курсантских руках коптер уверенно набирает высоту, и тут же появляется устойчивый сигнал на километры вокруг.

Ранее российское оборонное ведомство показывало, как работают связисты в зоне спецоперации. Несколько машин образуют целую сеть беспроводной радиосвязи по закрытым каналам.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.