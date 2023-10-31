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Защищенные сети особой важности: как работают связисты в зоне СВО

06:22 31.10.2023
Несколько машин образуют целую сеть беспроводной радиосвязи по закрытым каналам. Она обеспечивает непрерывный радиообмен в защищенном информационном поле.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Связисты Западного военного округа обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями круглосуточно и в любую погоду. рассказали Кадры боевой работы специалистов подразделений войск связи на Купянском направлении в зоне спецоперации опубликовало Минобороны России.

Внутри бронеавтомобиля «Тигр» установлено оборудование, которое ловит сигнал спутника и преобразует его в закодированную от противника связь. Оператор через специальный монитор следит за сигналом. «Тигр» способен проехать по грязи, воде, песку.

«Везде, где выполняем боевые задачи. Проезжает довольно сложные участки дорог за счет переключения раздатки. Очень много функций блокировки мостов, задних, передних осей», - рассказал водитель с позывным «Шумахер».

Экипаж «Тигра» постоянно работает в зоне СВО. Передвижная станция обеспечивает подразделения телефонной и даже видеоконференцсвязью, может оперативно передавать информацию с поля боя.

«С помощью данного комплекса можно организовывать связь как в движении, так и на месте, при любых погодных условиях. Выполняли боевую задачу, попали под обстрел. Поскольку машина бронированная, экипаж это спасло», - рассказал начальник комплексной аппаратной связи с позывным «Феномен».

Радиорелейная станция связи работает на базе автомобиля «Камаз». Экипаж разворачивает радиомачту высотой 20 метров.

«Система имеет свойство привязки, то есть можем к любым силам ее применять, к тем же самым войскам ПВО. Можем также давать видео, картинку на беспилотники», - рассказал начальник аппаратной связи с позывным «Принц».

Станция дает сигнал на несколько десятков километров. Несколько таких машин образуют целую сеть беспроводной радиосвязи по закрытым каналам. Она обеспечивает непрерывный радиообмен в защищенном информационном поле.

Радиостанция комплекса «Азарт» Р-187-П1 для увеличения дальности радиосвязи использует ретрансляторы на квадрокоптерах. Для этого на дрон устанавливают штатную радиостанцию. Она становится ретранслятором, через который связываются подразделения.

«Азарт» - это не только переговорная радиостанция. Это военный аналог современных бытовых смартфонов. С помощью этого комплекса можно пересылать точные координаты целей в варианте, похожем на гражданский навигатор. Данные передаются по шифрованным скоростным каналам.

Обычно охвата «Азарта» с лихвой хватает, чтобы подразделения на переднем крае имели устойчивую связь. Важно, что этот комплекс не восприимчив к работе средств радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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