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Экипажи Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты противника на Донецком направлении

05:00 24.11.2023
В ходе выполнения боевого вылета экипажи российских Ка-52 уничтожили ракетами опорные пункты и бронированную технику противника на Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику украинских националистов на Донецком направлении. Кадры боевой работы вертолетов показало Министерство обороны России.

В ходе выполнения боевых вылетов пилоты армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений националистов.

Экипажи Ка-52 ВКС РФ в результате боевого вылета уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских боевиков.

Армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Экипажи российских самолетов уничтожили опорные пункты противника на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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