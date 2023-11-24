Экипажи Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты противника на Донецком направлении
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику украинских националистов на Донецком направлении. Кадры боевой работы вертолетов показало Министерство обороны России.
В ходе выполнения боевых вылетов пилоты армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений националистов.
Экипажи Ка-52 ВКС РФ в результате боевого вылета уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских боевиков.
Армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Экипажи российских самолетов уничтожили опорные пункты противника на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.