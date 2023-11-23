Армия Су-25 ВКС РФ уничтожили опорные пункты противника на Южно-Донецком направлении Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику противника на Южно-Донецком направлении. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Южно-Донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Российские летчики выполнили пуски ракет парами с малых высот. После выполнения боевой задачи они выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате выполнения боевых вылетов экипажи уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских боевиков. По возвращению экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили авиационную техники к повторному боевому вылету. Ранее Минобороны России получило партию новеньких бомбардировщиков Су-34. В рамках исполнения гособоронзаказа Ростех провел комплекс наземных и летных испытаний самолетов и передал их МО РФ. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика