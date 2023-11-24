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В Ирландии заявили. что к нападению с ножом на детей у школы причастен выходец из другой страны

Дарина Криц
03:30 24.11.2023
Ирландские правоохранители не назвали, где именно родился злоумышленник, также неизвестны мотивы его поступка.
В Ирландии заявили. что к нападению с ножом на детей у школы причастен выходец из другой страны
© Фото: Natalia Campos Keystone Press Agency Globallookpress
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Совершивший нападение с ножом у начальной католической школы Gaelscoil Choliste Mhuire в Дублине родился в другой стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журналиста Ирландской телерадиовещательной компании (RTE) Пола Рейнолдса.

Уточнив у полиции информацию, корреспондент сообщил, что нападавший последние 20 лет живет в Ирландии и имеет гражданство этой страны. К настоящему времени не сообщается, национальность этого мужчины, также неизвестны мотивы его поступка. Корреспондент Рейнолдс добавил, что нападение мужчины было осознанным.

Напомним, что злоумышленник совершил нападение с ножом у школы в Дублине, ранения различной степени тяжести получили трое детей и 30-летняя женщина. Они госпитализированы. Нападавшего задержали.

После случившегося в ирландской столице начались массовые беспорядки. В центре города собрались сотни ультраправых протестующих, они выкрикивали антииммигрантские лозунги. Затем начался погром, в ходе которого подожгли несколько автомобилей полиции, городские автобусы и трамвай, разгромили магазин. В сотрудников правоохранительных органов летели пиротехнические изделия и бутылки.

Полиция перекрыла центр города, в частности улицу О'Коннелл-стрит и ведущие к ней дороги. Силовики продолжают дежурить, обстановка на дублинских улицах оценивается как спокойная.

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