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ЦАХАЛ показал кадры нанесения ударов по Ливану

Марина Крижановская
02:39 24.11.2023
Израиль нанес удары по огневым позициям и нескольким военным объектам «Хезболлы» на территории Ливана.
© Видео: idfofficial Telegram © Фото: idfofficial Telegram
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры нанесения ударов по позициям ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Видеокадры опубликованы в Telegram-канале израильской армии.

Сообщается, что днем 23 ноября север Израиля подвергся атаке группировки со стороны Ливана. В ответ израильтяне нанесли удары по площадкам, с которых осуществлялись пуски ракет по израильской территории. Также удары пришлись по военным объектам «Хезболлы».

«Сегодня днем со стороны Ливана были произведены несколько пусков по различным позициям на севере Израиля. В качестве ответной меры ЦАХАЛ нанес удары по источникам огня. Более того, истребители ЦАХАЛ атаковали террористические цели "Хезболлы" в Ливане, включая стартовые площадки, с которых в последние несколько дней проводились пуски в сторону Израиля, и несколько военных объектов, на которых действовали террористы "Хезболлы"», - сообщила пресс-служба армии Израиля.

Ранее сообщалось о произведенной атаке Израиля по командному центру «Хезболлы» в Ливане. Израильские авиаудары пришлись по инфраструктуре и оперативному командному центру ливанской группировки.

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