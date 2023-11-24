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В Чехии налоги беженцев с Украины превысили размеры их пособий

Игнат Далакян
23:50 24.11.2023
Министр труда Чехии Юречка сообщил, что работу имеют 60% украинских беженцев в стране.
В Чехии налоги беженцев с Украины превысили размеры их пособий
© Фото: artifant blickwinkel Globallookpress
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Глава Министерства труда Чехии Мариан Юречка после переговоров с депутатом парламента Германии от ХДС/ХСС Зеппом Мюллером рассказал, что 122 тысячи из 360 находившихся на данный момент украинских беженцев нашли работу, где выплачиваемые ими налоги превышают размеры их пособий.

«Из числа взрослых украинцев, то есть людей в возрасте от 18 до 65 лет, около 60%, а именно 122 тысячи человек, имеют работу», - цитирует РИА Новости чешского министра.

По словам Юречки, в Чехии находится наибольшее количество украинских беженцев на душу населения страны. Он добавил, что чешские власти корректируют правила таким образом, чтобы беженцы с Украины могли трудоустроиться как можно скорее.

Кроме того, чешский министр сообщил, что в Чехии самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе, который в значительной степени способствует интеграции беженцев на рынке труда.

Ранее издание Irish Times писало, что в Ирландии отменят льготы на бесплатное проживание украинских беженцев. Пресьер-министр страны Лео Вардакар заявлял, что необходимы меры, которые замедлят приток беженцев.

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