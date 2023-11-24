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Два проекта Радио ЗВЕЗДА стали победителями ведущего конкурса «Радиомания 2023»

Елизавета Егорова
22:52 24.11.2023
Литературный проект «Максимы. Басни Крылова», повествующий о человеческих слабостях и пороках, стал победителем в номинации «Звуковое решение программы» на «Радиомании 2023».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Два проекта Радиостанции «ЗВЕЗДА-FM» стали победителями ведущего конкурса в сфере радиовещания в России «Радиомания 2023».

В номинации «Художественная/документальная программа (сторителлинг)» победил художественно-документальный сериал «Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом», а литературная работа «Максимы. Басни Крылова» лидировала в номинации «Звуковое решение программы».

В проекте «Максимы» баснописец Иван Крылов напоминает слушателям о людских слабостях, пороках и напоминает правила жизни.

Ранее стало известно, что проект «Галерея звезд» отметил первую годовщину у подножия Останкинской телебашни. Во время торжественной церемонии открыли восемь новых именных звезд - теперь их стало 25.

Один из памятных знаков зажгли в честь автора нестареющих кинофильмов - режиссера Эльдара Рязанова. Без его картин невозможно представить празднование Нового года, а крылатые фразы из фильмов используют до сих пор.

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