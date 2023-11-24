Два проекта Радио ЗВЕЗДА стали победителями ведущего конкурса «Радиомания 2023»

Литературный проект «Максимы. Басни Крылова», повествующий о человеческих слабостях и пороках, стал победителем в номинации «Звуковое решение программы» на «Радиомании 2023».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Два проекта Радиостанции «ЗВЕЗДА-FM» стали победителями ведущего конкурса в сфере радиовещания в России «Радиомания 2023».

В номинации «Художественная/документальная программа (сторителлинг)» победил художественно-документальный сериал «Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом», а литературная работа «Максимы. Басни Крылова» лидировала в номинации «Звуковое решение программы».

В проекте «Максимы» баснописец Иван Крылов напоминает слушателям о людских слабостях, пороках и напоминает правила жизни.

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