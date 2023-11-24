Два проекта Радио ЗВЕЗДА стали победителями ведущего конкурса «Радиомания 2023»
Два проекта Радиостанции «ЗВЕЗДА-FM» стали победителями ведущего конкурса в сфере радиовещания в России «Радиомания 2023».
В номинации «Художественная/документальная программа (сторителлинг)» победил художественно-документальный сериал «Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом», а литературная работа «Максимы. Басни Крылова» лидировала в номинации «Звуковое решение программы».
В проекте «Максимы» баснописец Иван Крылов напоминает слушателям о людских слабостях, пороках и напоминает правила жизни.
Ранее стало известно, что проект «Галерея звезд» отметил первую годовщину у подножия Останкинской телебашни. Во время торжественной церемонии открыли восемь новых именных звезд - теперь их стало 25.
Один из памятных знаков зажгли в честь автора нестареющих кинофильмов - режиссера Эльдара Рязанова. Без его картин невозможно представить празднование Нового года, а крылатые фразы из фильмов используют до сих пор.