В ХАМАС заявили, что арабские страны показали беспомощность перед атаками Израиля

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Руководители арабских стран продемонстрировали свою беспомощность в ситуации с израильскими атаками на палестинские территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу представительства радикального движения ХАМАС за рубежом Халеда Машаль.

«Арабские руководители демонстрируют свою беспомощность перед лицом сионистских атак. Это тянется со времен [принятия на саммите Лиги арабских государств в 2002 году] арабской мирной инициативы и до последних встреч на высшем уровне», - цитирует ТАСС Машаль.

Представитель ХАМАС также задал вопрос о том, почему арабские и исламские нации не объединились, чтобы поддержать Газу, как это сделали страны Запада в отношении Израиля. Он добавил, что власть в секторе Газа останется прежней. Кроме того, он опроверг участие международных или арабских сил в управлении палестинскими территориями.

Ранее из сектора Газа были эвакуированы 761 из 965 соотечественников, который обратились за помощью.

Сегодня также состоялся первый обмен заложников ХАМАС на палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня. По данным МИД Катара, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей, а ХАМАС передал 13 израильтян, 10 граждан Тайланда и 1 гражданина Филиппин.