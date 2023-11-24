В стране и мире Песков назвал чушью слухи о планах строительства туннелей под Крымским мостом Елизавета Егорова Дмитрий Песков заявил, что слухи о планах строительства туннелей под Крымским мостом даже не стоит комментировать. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о строительстве туннелей под Крымским мостом, назвав эти сообщения чушью. «Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - цитирует Sputnik слова представителя Путина. Напомним, что газета Washington Post сообщала о переговорах между российскими и китайскими бизнесменами, близкими к правительствам. В ходе разговора, как утверждает издание, обсуждались планы по строительству подводных туннелей, соединяющих Крым с остальной частью России. Экспертное мнение и аналитика