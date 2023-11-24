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Песков назвал чушью слухи о планах строительства туннелей под Крымским мостом

Елизавета Егорова
18:53 24.11.2023
Дмитрий Песков заявил, что слухи о планах строительства туннелей под Крымским мостом даже не стоит комментировать.
Песков назвал чушью слухи о планах строительства туннелей под Крымским мостом
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о строительстве туннелей под Крымским мостом, назвав эти сообщения чушью.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - цитирует Sputnik слова представителя Путина.

Напомним, что газета Washington Post сообщала о переговорах между российскими и китайскими бизнесменами, близкими к правительствам. В ходе разговора, как утверждает издание, обсуждались планы по строительству подводных туннелей, соединяющих Крым с остальной частью России.

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