Песков назвал чушью слухи о планах строительства туннелей под Крымским мостом
Дмитрий Песков заявил, что слухи о планах строительства туннелей под Крымским мостом даже не стоит комментировать.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о строительстве туннелей под Крымским мостом, назвав эти сообщения чушью.
«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже - такую чушь написать», - цитирует Sputnik слова представителя Путина.
Напомним, что газета Washington Post сообщала о переговорах между российскими и китайскими бизнесменами, близкими к правительствам. В ходе разговора, как утверждает издание, обсуждались планы по строительству подводных туннелей, соединяющих Крым с остальной частью России.