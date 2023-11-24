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В США и ФРГ придумали способ, как вынудить Зеленского начать мирные переговоры

Елизавета Егорова
18:27 24.11.2023
США и Германия отправляют Киеву столько оружия, чтобы масштаб конфликта не увеличивался. Источник в правительстве ФРГ рассказал, что таким образом страны надеются вынудить Зеленского начать переговоры с Россией.
В США и ФРГ придумали способ, как вынудить Зеленского начать мирные переговоры
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Соединенных Штатах и ФРГ придумали, как вынудить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Источник в правительственных кругах Германии рассказал, что страны собираются давать Украине ровно столько оружия, чтобы Киев поддерживал конфликт в текущем состоянии, но был не способен на захват дополнительных территорий. Тогда, по его словам, Зеленский сам захочет мира.

«Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры», - цитирует «360» слова источника, ссылаясь на немецкую газету Bild.

Газета также назвала еще один вариант, который устроил бы США и ФРГ. При нем конфликт на Украине должен просто заморозиться - Россия и Украина так и не придут к соглашению.

Ранее Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом. Президент подчеркнул, что именно Украина публично заявила о своем выходе из переговорочного процесса.

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