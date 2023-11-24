В стране и мире Путин пошутил, что Греф копает себе яму, развивая ИИ Елизавета Егорова Владимир Путин пошутил о том, что развитие ИИ в компании Грефа может привести к увольнению главы. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подшутил над главой Сбербанка Германом Грефом, сказав, что он копает себе яму, развивая процессы с применением искусственного интеллекта. «Ваша работа не приведет к увольнению? Копаешь сам себе», - сказал президент в ходе посещения выставки в Центре международной торговли в Москве. Владимиру Путину показали, как работает программа для автоматизации работы высшего менеджмента. Ранее искусственный интеллект по указаниям президента нафантазировал сказку с участием Деда Мороза и Снегурочки. По сюжету у них загорелась избушка, но добрый волшебник всех спас. Путин отметил, что это был сотрудник МЧС. Экспертное мнение и аналитика