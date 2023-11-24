Путин пошутил, что Греф копает себе яму, развивая ИИ
Владимир Путин пошутил о том, что развитие ИИ в компании Грефа может привести к увольнению главы.
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Президент России Владимир Путин подшутил над главой Сбербанка Германом Грефом, сказав, что он копает себе яму, развивая процессы с применением искусственного интеллекта.
«Ваша работа не приведет к увольнению? Копаешь сам себе», - сказал президент в ходе посещения выставки в Центре международной торговли в Москве.
Владимиру Путину показали, как работает программа для автоматизации работы высшего менеджмента.
Ранее искусственный интеллект по указаниям президента нафантазировал сказку с участием Деда Мороза и Снегурочки. По сюжету у них загорелась избушка, но добрый волшебник всех спас. Путин отметил, что это был сотрудник МЧС.