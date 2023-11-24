Политолог Светов рассказал о военном интересе у НАТО в ликвидации химоружия в Балтийском море

Политолог Светов считает, что альянс хочет напомнить Германии о ее вине, что это она создала и впервые применила химическое оружие, которое сейчас несет опасность для Балтийского моря.

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Активизация НАТО по вопросу подъема химоружия со дна Балтийского моря связана с военным интересом, и альянсу доверять нельзя, поскольку в предыдущие годы все попытки обезвредить химические боеприпасы не увенчались успехом. Об этом в интервью со «Звездой» заявил политолог Юрий Светов.

«НАТО нельзя доверять в этом вопросе, потому что на протяжении десятилетий они отвергали предложения о сотрудничестве. Занимаясь подъемом этих боеприпасов, они не будут сотрудничать с Россией», - заявил Светов.

По словам Светова, вопрос об обезвреживании химоружия на дне Балтийского моря неоднократно поднимался в разных странах, в том числе еще во время существования СССР, но регулярно отклонялся или игнорировался НАТО.

Политолог считает, что использовать эти химические боеприпасы в боевых действиях альянс не сможет, поскольку на протяжении многих лет они находились в агрессивной морской среде, однако боеприпасы представляют другой интерес.

«Но изучение последствий, как разрушаются эти боеприпасы, какие трансформации происходят с этими отравляющими веществами, представляют военный интерес. Разрушение химического оружия, его воздействие на живые объекты в живой воде - это тоже может быть элементом исследования воздействия на биологию», - отметил Светов.

Светов напомнил, что США очень неохотно выполняли свои обязательства по ликвидации химического оружия и затянули этот процесс более чем на 20 лет.

По мнению политолога, разговор об участии НАТО в этой истории также связан с демонстрацией позиции альянса, что после вступления Швеции Балтийское море станет внутренним морем НАТО, в котором они могут делать все, что хотят, в том числе поднимать боеприпасы.

Светов обратил внимание на мнение ученых разных стран, которые говорят о том, что поднимать затонувшие химические боеприпасы нельзя, ведь при попытке подъема они разрушатся, а их содержимое окажется в Балтийском море.

«Мы окажемся в ситуации, когда блок, руководимый страной, находящейся далеко от Балтийского моря, будет проводить работу, в результате которой Балтийское море может быть заражено этими химическими веществами, а мы никак на это повлиять не можем», - сказал Светов.

Кроме того, политолог предположил, что НАТО хочет напомнить таким способом о вине Германии.

«Это Германия создала, первая применила химоружие в Первую мировую войну, готовилась применить его во Вторую мировую. Сейчас, когда Германия пытается играть роль миротворца и учить других, как надо жить, вдруг выйдет на поверхность то, что ее оружие отравляет Балтийское море», - отметил политолог.

Светов напомнил, что решение затопить химические боеприпасы в Балтийском море было принято союзниками после Второй мировой войны, десятую часть которых утилизировал СССР, а остальным занимались американцы и англичане. Великобритания и США загрузили боеприпасы в старые суда, вывели их в море и утопили.

«Главную угрозу химических боеприпасов представляет иприт, или, как его еще называют, горчичный газ. Было затоплено 72 тысячи 250-килограммовых авиабомб, снаряженных ипритом. Кроме того, там были канистры и цистерны с ипритом. Часть этих веществ, как утверждают ученые, разложилась. А вот иприт по-прежнему опасен. Прежде всего с точки зрения генетики. Полагают, что он влияет на рост раковых заболеваний, возникновение опухолей», - рассказал Светов.

Он уточнил, что этот вопрос требует огромных денег - например, на глубине поместить все боеприпасы в саркофаг наподобие того, который использовали для Чернобыльской ГЭС. Более бюджетное предложение России о капсулировании на основе опыта затонувшей атомной лодки «Комсомолец» было отвергнуто.

Ранее в МИД РФ призвали не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря - обсуждение этого вопроса необходимо вести на международной площадке с обязательным учетом мнения Москвы.