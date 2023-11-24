В МИД РФ призвали не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

В ведомстве подчеркнули, что обсуждение данного вопроса необходимо вести на международной площадке, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря, с обязательным учетом мнения Москвы.

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Попытки привлечь страны Североатлантического альянса к подъему со дна Балтийского моря затопленного там химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны могут привести к плачевными последствиям для региона. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, пишет РИА Новости.

Россия фиксирует возросшую активность по данной проблеме со стороны стран Запада, Евросоюза и подконтрольных им организаций, отметил Беляев. Подобные темы необходимо обсуждать на международных площадках, таких как Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря. При обсуждении необходимо учитывать мнение России и других государств антигитлеровской коалиции, а также с учетом оценки возможных неблагоприятных изменений окружающей среды, отметил Беляев.

«Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но и могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», - приводит издание слова собеседника.

В 1945 году после окончания Второй мировой войны в акватории Балтийского моря было затоплено химическое оружие. Снаряды и бомбы, которые лежат на дне Балтики, содержат различные опасные химические соединения.