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В Кремле заявили, что большая пресс-конференция Путина будет скоро

Елизавета Егорова
17:26 24.11.2023
Пресс-конференцию Владимира Путина в этом году совместят с прямой линией.
В Кремле заявили, что большая пресс-конференция Путина будет скоро
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую объединят с прямой линией, состоится скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Скоро», - ответил представитель Путина на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что мероприятие должно пройти в этом году. Дата его уже известна, сказал Песков в ходе брифинга, однако точный день пока не разглашается.

Совмещенный формат пресс-конференции означает, что в ходе нее Путин будет отвечать не только на вопросы представителей прессы, но и на вопросы россиян. Их жители смогут задать через Интернет, телефонный звонок или иными способами.

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