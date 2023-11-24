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Пашинян предложил РФ списать долг Армении за непоставленное оружие

Елизавета Егорова
16:47 24.11.2023
Никол Пашинян обвинил Россию в том, что страна якобы затягивает сроки поставки Армении оружия.
Пашинян предложил РФ списать долг Армении за непоставленное оружие
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия якобы увеличивает сроки поставки вооружений стране, и это является проблемой.

«Что касается поставок вооружения и техники, такие проблемы есть. Должен проинформировать, что ведутся обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему», - цитирует РИА Новости слова армянского премьера.

Пашинян утверждает, что одним из возможных решений может стать списание Россией долга Армении в размере выплаченной за оружие суммы. Также агентство передает, что, по мнению премьера, РФ самой сейчас нужно оружие.

Ранее стало известно, что Никола Пашиняна вывело из себя отключение электричества во время его речи на заседании кабмина страны. По словам премьера, в Армении некачественное электроснабжение.

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