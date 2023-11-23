Пашинян вышел из себя из-за отключения света во время заседания правительства Армении

Перебои с электричеством во время выступления Пашиняна вывели премьер-министра из себя.

© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости

Во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании кабмина ненадолго погас свет. Об этом сообщает Sputnik Армения.

После того как электричество снова появилось, премьер возмутился некачественным электроснабжением «в стране и в этом здании тоже».

«Я утром говорил руководителю администрации, в кабинетах свет постоянно мигает, и никого не удивляет отключение электричества», - возмутился Пашинян.

Премьер также обрушился с критикой на министра территориального управления Гнела Саносяна, отметив, что вопрос качества электроэнергии в стране регулярно поднимается, но до сих пор остается нерешенным.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что Запад «обхаживает» Армению и хочет дружить с ней против РФ. В ведомстве отметили, что страна должна самостоятельно выбирать свой курс.