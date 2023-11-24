Путин заявил, что из созданного по западным стандартам ИИ может получиться ксенофоб

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Искусственный интеллект, созданный по западным стандартам, может быть нетерпимым к какой-либо новой, незнакомой и непривычной информации. Об этом заявил Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам», - сказал Путин.

Президент обратил внимание, что западные модели работают весьма избирательно и ангажированно, не учитывают и порой отменяют российскую культуру.

«Перед машиной ставят творческую задачу, и она решает ее, используя только англоязычный массив данных - тот, который удобен разработчикам системы. Таким образом, алгоритм может указать машине, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Своего рода отмена в цифровом пространстве», - отметил глава государства.

По словам российского лидера, подобное может произойти и с культурой других стран. Путин добавил, что в ближайшее время в России утвердят новую стратегию развития искусственного интеллекта.

Кроме того, российский президент поручил кабинету министров разработать образовательную программу по освоению и работе с ИИ для руководителей компаний и органов власти.

«Жизнь кардинальным образом меняется, мы должны быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования ИИ в РФ», - отметил российский лидер.

Путин добавил, что если запретить развитие технологий нельзя, то необходимо следить за безопасностью их использования.

«В эпоху технологического развития культурное наследие - это ключевой фактор сохранения национальной идентичности», - сказал Путин.

Президент резюмировал, что технологический мир будущего должен быть многополярным.