Путин поручил в разы увеличить мощности суперкомпьютеров в РФ

Владимир Путин обратился к российскому правительству и компаниям БРИКС с заявлением о необходимости увеличить мощности суперкомпьютеров.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо многократно увеличить мощности суперкомпьютеров. Лидер РФ подчеркнул это в своем обращении к правительству и к компаниям стран БРИКС.

«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует конечно же нарастить не менее чем на порядок», - заявил президент в рамках пленарного заседания конференции AI Journey.

Ранее российский актер Милош Бикович заявил нашему телеканалу, что его профессия может исчезнуть с развитием искусственного интеллекта. По мнению Биковича, использовать ИИ в сфере культуры будет более выгодным.