Милош Бикович заявил, что из-за ИИ актеры могут «уйти в прошлое»

По мнению актера, использование искусственного интеллекта в кино - это дешево и выгодно, но судьба актеров зависит только от того, как воспримет аудитория героев, полностью созданных машиной.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил в беседе со «Звездой», что актеры могут «уйти в прошлое» из-за деятельности искусственного интеллекта (ИИ), если люди станут сопереживать «человеку, которого не существует».

«Большая часть культуры - это штамповая история. ИИ лучше нас в этом. Это будет дешевле и будет более выгодно. Многие люди останутся без работы. Не полностью, но создать аватар актера, который не стареет, играет бесплатно, всегда доступен, которого не надо райдерить, студиям, наверное, будет интересно», - сказал Бикович.

Он добавил, что сейчас все зависит от самой публики, сможет ли она воспринимать и полюбить «бездушного» героя, полностью придуманного машиной.

Комментируя попытки Запада «отменить» российскую культуру, Милош Бикович также отметил, что именно в России находятся истоки современного актерского мастерства, которое состоит из смешения русской и английской школ.