Ирина Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сравнила залы, в которых тренируются спортсмены в Америке, с овощными базами. По ее словам, у российских гимнастов «шикарные условия».

«Мы зато в таких шикарных залах <...> Если бы вы видели их залы страшные. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», - сказала Винер журналистам в ходе открытия Дворца гимнастики в Новой Москве (в Ватутинках).

Ранее президент Федерации триатлона Ксения Шойгу рассказала, что в Татарстане построят Всероссийский центр триатлона. На данном этапе заканчивается его проектирование. Еще один комплекс откроют в 2024 году в Кронштадте.