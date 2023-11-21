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Ксения Шойгу рассказала о планах по строительству центра триатлона в Татарстане

Анастасия Бобылева
13:47 21.11.2023
Президент Федерации триатлона Ксения Шойгу заявила, что для триатлонистов очень важно как можно чаще соревноваться, чтобы улучшить свои навыки и меньше волноваться во время стартов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Всероссийский центр триатлона, где будут проходить подготовку ведущие атлеты со всей страны, должны построить в Татарстане. Как сообщила на отчетной конференции президент Федерации этого вида спорта Ксения Шойгу, сейчас заканчивается его проектирование.

Еще один триатлонный комплекс откроют уже в будущем году в Кронштадте. Ксения Шойгу отметила, что одна из главных задач федерации - увеличение числа состязаний, в которых смогут принять участие российские спортсмены. Речь в том числе о международных стартах.

«Бьемся за право участия и за возможность стартовать как можно больше, потому что для спортсменов, особенно в триатлоне, чем больше ты соревнуешься, чем больше ты стартуешь, тем точнее твои навыки в транзитных зонах и меньше волнения во время самого старта. Для нас это очень важно, так как триатлон не только про физическую подготовку и про физическую готовность, но и про психологию, собранность внутри и волю к победе», - заявила Ксения Шойгу.

В апреле Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям. Условием возвращения к соревнованиям станет их политический нейтралитет.

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