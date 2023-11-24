МО РФ сообщило о нанесении 31 группового удара по военным объектам Украины

В ведомстве добавили, что поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов»*, а также «Иностранного легиона».

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Вооруженные силы РФ в течение недели нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны России.

Российские военные наносили удары с 18 по 24 ноября по украинским военным аэродромам, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения, техники и базам горючего. Поражались пункты размещения подразделений ВСУ, националистов «Азова»*, а также «Иностранного легиона». По данным российского оборонного, все объекты противника были поражены.

«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.