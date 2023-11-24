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МО РФ: противник потерял до 405 человек за неделю, пытаясь форсировать Днепр

15:36 24.11.2023
Также враг потерял на Херсонском направлении за неделю 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей.
МО РФ: противник потерял до 405 человек за неделю, пытаясь форсировать Днепр
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило, что неприятель потерял до 405 боевиков, пытаясь высадить боевые группы на островах и левом берегу Днепра. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Предпринятые попытки, как сообщили в МО РФ, оказались неудачными - ВСУ понесли потери от упреждающих действий Вооруженных сил России и огневых налетов. 

Помимо личного состава, украинская сторона заплатила за эти попытки и 11 орудиями полевой артиллерии, а также 12 лодками и 26 автомобилями. 
  
Кроме этого, Конашенков сообщил об огневом поражении, которое было нанесено подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое в Херсонской области. 

Еще на этом направлении были захвачены в плен 39 украинских военнослужащих, добавил официальный представитель российского оборонного ведомства. 

Также Игорь Конашенков заявил о нанесении 31 группового удара по военным объектам Украины за неделю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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