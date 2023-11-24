МО РФ: противник потерял до 405 человек за неделю, пытаясь форсировать Днепр
Минобороны России сообщило, что неприятель потерял до 405 боевиков, пытаясь высадить боевые группы на островах и левом берегу Днепра. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Предпринятые попытки, как сообщили в МО РФ, оказались неудачными - ВСУ понесли потери от упреждающих действий Вооруженных сил России и огневых налетов.
Помимо личного состава, украинская сторона заплатила за эти попытки и 11 орудиями полевой артиллерии, а также 12 лодками и 26 автомобилями.
Кроме этого, Конашенков сообщил об огневом поражении, которое было нанесено подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое в Херсонской области.
Еще на этом направлении были захвачены в плен 39 украинских военнослужащих, добавил официальный представитель российского оборонного ведомства.
Также Игорь Конашенков заявил о нанесении 31 группового удара по военным объектам Украины за неделю.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.