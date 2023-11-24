Песков предупредил, что идея НАТО о «военном Шенгене» будет иметь последствия

Пресс-секретарь российского президента отметил, что НАТО считает Россию противником и теперь в открытую заявляет об этом.

© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею НАТО о «военном Шенгене» в странах альянса. Песков заявил, что это может привести к усилению напряженности в Европе.

«Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», - сообщил он.

По его словам, такие заявления демонстрируют нежелание НАТО прислушиваться к озабоченностям России и действовать по принципу неделимости безопасности. Также Песков предупредил, что в случае приближения инфраструктуры альянса к российским границам Москва может принять решение об ответных мерах.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк предложил ввести «военный Шенген» в странах союза. Так, по его словам, военнослужащие стран НАТО будут более свободны в перемещениях.