В НАТО предложили ввести «военный Шенген» для свободного перемещения по альянсу

В странах НАТО могут ввести зону свободного перехода для военных.

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Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк выступил с идеей ввести «военный Шенген» для военнослужащих союза. По его словам, национальные регламенты мешают им свободно перемещаться.

«Зольфранк указал, что хотел бы увидеть "военный шенген" или зону свободного военного прохода», - сообщает 360 со ссылкой на Reuters.

Зольфранк подчеркнул, что необходимо заранее определить территорию потенциальных боевых действий на случай применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе хотят ввести для российских дипломатов специальные визы с правом посещения только конкретных стран ЕС. С такой инициативой выступила Чехия. В стране считают, что подобные меры обезопасят союз от российской разведки.