Националисты выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке

В 19:30 боевики выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

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Украинские боевики обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:30 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - написало представительство в официальном Telegram-канале.

Также на канале появилась информация, что за 45 минут (с 18:15 по 19:00) националисты атаковали Куйбышевский район Донецка и Горловку еще пятью снарядами калибра 155 и 152 миллиметра.

Ранее стало известно, что при обстреле Донецка пострадали четверо пожарных МЧС России. Они тушили пламя, вспыхнувшее после другой атаки боевиков. Огнеборцев госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.