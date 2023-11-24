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Ученый Эйсмонт допустил опасность для Земли зафиксированного в США космического луча

Ирина Елагина
14:27 24.11.2023
Специалист по космосу считает, что галактические лучи представляют реальные опасности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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Космический луч, зафиксированный астрономами в США, может представлять реальную опасность для человека. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

Ученый пояснил, что космические или галактические лучи, в отличие от тех, что происходят в результате вспышек на Солнце, непредсказуемы и более опасны.

«Что касается галактических лучей, это всегда неведомо откуда, всегда мощно и опасно. Для человека это может быть нежелательной недопустимой дозой, и для приборов тоже. С этими лучами никто не знает что делать. Это реальная опасность», - рассказал Эйсмонт.

По наблюдениям ученых, галактические лучи - это редкое явление, в последний раз их фиксировали год назад. И причин их появления может быть несколько.

«Последняя не так давно была, меньше года назад. Всех поразила тогда. Но объяснение какое. Да, какое-то событие произошло, быть может, в далекой галактике - столкновение, взрыв сверхновой. Вот такие могут быть причины. Это распространяется далеко. Мощность таких вспышек существенно выше, чем мощность вспышек на Солнце», - сказал в заключение эксперт.

Ранее сообщалось, что исследователи проекта Telescope Array обнаружили мощный космический луч, проследить траекторию луча до источника пока не удалось.

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